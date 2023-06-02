Резолюция о недопущении спортсменов рф и беларуси на Олимпиаду 2024: в ПАСЕ назначили докладчика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы в июне будет голосовать за резолюцию о недопущении спортсменов из рф и беларуси на Олимпийские игры. Докладчиком на слушания по срочной процедуре назначен бывший министр спорта Норвегии Линда Геллеланн. Об этом сообщила председатель комитета ПАСЕ по культуре, народный депутат Евгения Кравчук, передает УНН.
Детали
"Долой россиян и белорусов с Олимпиады. В июне ПАСЕ проведет дебаты и будет голосовать за соответствующую резолюцию", - нардеп в Facebook.
Как отметила Кравчук, большинство делегатов Ассамблеи разделяет общее видение о недопустимости любого участие спортсменов государств-агрессоров на Олимпиаде в Париж.
Также нардеп сообщила, что на сегодняшнем заседании в Лондоне комитет ПАСЕ по культуре назначил докладчиком на слушания по срочной процедуре по недопущению российских и белорусских атлетов на Олимпиаду 2024 года бывшего министра спорта Норвегии Линду Геллеланн.
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К слову
Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что наши спортсмены будут участвовать только в тех отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где не будет россиян.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, Международный олимпийский комитет отложил решение о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм-2024 в Париже и заявил, что вернется к этому вопросу позже.