У Пакистані семеро дітей та чоловік застрягли на канатній дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Пакистанські рятувальники витягли сімох дітей і одного чоловіка, які застрягли на канатні дорозі. Рятувальна операцій була складною та завершилась через 15 годин після початку інциденту. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Одна з кабельних ліній обірвалась близько 7 ранку, коли учні їхали до школи в гірській місцевості в Баттаграмі, приблизно за 200 км на північ від Ісламабаду, повідомили чиновники.
Канатна дорога застрягла на півдорозі через ущелину, приблизно на висоті 275 метрів над землею, повідомив Reuters Шарік Ріаз Хаттак, представник служби порятунку на місці.
За його словами, рятувальна місія гелікоптера була ускладнена через поривчастий вітер у цьому районі та той факт, що лопаті гвинтів гелікоптера могли ще більше дестабілізувати підйомну систему.
Операція високого ризику на півночі Пакистану була завершена вночі. З самого ранку постраждалі висилі на канатні дорозі під небезпечним кутом.
«Усі діти були успішно та безпечно врятовані», — заявив тимчасовий прем’єр-міністр Анваар-уль-Хак Какар у дописі на платформі обміну повідомленнями X, раніше відомої як Twitter. «Чудова злагоджена робота військових, рятувальників, районної адміністрації та місцевого населення».
Доповнення
Рятувальну операцію військового гелікоптера було припинено з настанням ночі після того, як двох дітей витягли в безпечне місце. Встановили прожектори та продовжили наземні рятувальні роботи.
Джерело служби безпеки повідомило, що експерти з перетину канату намагалися врятувати дітей одного за іншим, перемістивши їх на невелику платформу вздовж канату.
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