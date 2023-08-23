В Пакистане семеро детей и мужчина застряли на канатной дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Пакистанские спасатели вытащили семерых детей и одного мужчину, которые застряли на канатной дороге. Спасательная операций была сложной и завершилась через 15 часов после начала инцидента. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Одна из кабельных линий оборвалась около 7 утра, когда ученики ехали в школу в горной местности в Баттаграме, примерно в 200 км к северу от Исламабада, сообщили чиновники.
Канатная дорога застряла на полпути через ущелье, примерно на высоте 275 метров над землей, сообщил Reuters Шарик Риаз Хаттак, представитель службы спасения на месте.
По его словам, спасательная миссия вертолета была затруднена из-за порывистого ветра в этом районе и того факта, что лопасти винтов вертолета могли еще больше дестабилизировать подъемную систему.
Операция высокого риска на севере Пакистана была завершена ночью. С самого утра пострадавшие высылали на канатные дороге под опасным углом.
«Все дети были успешно и безопасно спасены», — заявил временный премьер-министр Анваар-уль-Хак Какар в заметке на платформе обмена сообщениями X, ранее известной как Twitter. «Великолепная слаженная работа военных, спасателей, районной администрации и местного населения».
Дополнение
Спасательная операция военного вертолета была прекращена с наступлением ночи после того, как двух детей вытащили в безопасное место. Установили прожекторы и продолжили наземные спасательные работы.
Источник в службе безопасности сообщил, что эксперты по пересечению каната пытались спасти детей одного за другим, перемещая их на небольшую платформу вдоль каната.
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