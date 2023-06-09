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Старі лампи дозволили міняти на LED у "Дії" школам і лікарням

Київ • УНН

 • 686574 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. На порталі Дія з'явилась можливість обміну старих ламп на LED для закладів освіти та лікарень. Про це повідомляє Мінцифра на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Старі лампи дозволили міняти на LED у "Дії" школам і лікарням

Цитата

"Додатковий внесок у збереження світла: обміняти старі лампи на LED через портал Дія тепер можуть освітні заклади та лікарні", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Міністерстві цифрової трансформації України зазначають, що тепер програма ЄС та Уряд масштабується для юридичних осіб. Таким чином, скористатися послугою зможуть освітні заклади та лікарні.

Для того, щоб подати заяву про обмін ламп, потрібно:

  • Авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юрособи;
  • Перейти в розділ — Послуги — Обмін лампочок;
  • Вказати площу установи та вибрати кількість ламп у межах ліміту;
  • Зазначити адресу організації;
  • Підписати запит КЕПом юрособи.

Після цього освітній заклад чи лікарня зможуть отримати лампи у відділенні Укрпошти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Старі лампи на LED обміняли майже 3,5 млн українців

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