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Старі лампи на LED обміняли майже 3,5 млн українців

Старі лампи на LED обміняли майже 3,5 млн українців

Київ • УНН

 • 873230 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Від старту програми вже майже 3,5 млн українців обміняли у відділеннях "Укрпошти" 16,5 мільйона ламп розжарювання на LED, пише УНН з посиланням на пресслужбу поштового оператора.

Деталі

Від старту програми вже майже 3,5 мільйона жителів України обміняли у відділеннях “Укрпошти” 16,5 мільйона ламп. Рекордсменом з обміну стала Київщина. Жителі регіону обміняли 2 мільйони ламп.

Водночас із 17 квітня ще 500 відділень АТ “Укрпошта” припинять заміну ламп, а з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде тільки в обласних центрах.

“З 10 квітня ще 500 відділень „Укрпошти“ перестануть бути доступними для онлайн-замовлення лампочок. Здійснити обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня (як користувачам „Дії“, так і тим українцям, хто не зареєстрований в застосунку)”, — зазначили у поштового оператора.

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В "Укрпошті" зазначили, що з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди “можна буде тільки в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит і потреба”. Станом на 7 квітня в усіх населених пунктах країни до обміну доступні 7 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодних ламп надійдуть в Україну найближчим часом.

“Оптимізація процесу обміну обумовлена зменшенням попиту серед населення, бо піковий період був пройдений в лютому-березні. Враховуючи щотижневі показники обміну, спільним рішенням усіх партнерів програми було прийнято рішення поступово скорочувати кількість відділень Укрпошти, в яких можна обміняти лампи розжарювання”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Старі лампи розжарювання, зібрані у межах обміну на енергоощадні LED-лампи, потраплять на вторинну переробку, а не будуть викинуті на смітник.

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