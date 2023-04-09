Старі лампи на LED обміняли майже 3,5 млн українців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Від старту програми вже майже 3,5 млн українців обміняли у відділеннях "Укрпошти" 16,5 мільйона ламп розжарювання на LED, пише УНН з посиланням на пресслужбу поштового оператора.
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Від старту програми вже майже 3,5 мільйона жителів України обміняли у відділеннях “Укрпошти” 16,5 мільйона ламп. Рекордсменом з обміну стала Київщина. Жителі регіону обміняли 2 мільйони ламп.
Водночас із 17 квітня ще 500 відділень АТ “Укрпошта” припинять заміну ламп, а з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде тільки в обласних центрах.
“З 10 квітня ще 500 відділень „Укрпошти“ перестануть бути доступними для онлайн-замовлення лампочок. Здійснити обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня (як користувачам „Дії“, так і тим українцям, хто не зареєстрований в застосунку)”, — зазначили у поштового оператора.
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В "Укрпошті" зазначили, що з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди “можна буде тільки в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит і потреба”. Станом на 7 квітня в усіх населених пунктах країни до обміну доступні 7 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодних ламп надійдуть в Україну найближчим часом.
“Оптимізація процесу обміну обумовлена зменшенням попиту серед населення, бо піковий період був пройдений в лютому-березні. Враховуючи щотижневі показники обміну, спільним рішенням усіх партнерів програми було прийнято рішення поступово скорочувати кількість відділень Укрпошти, в яких можна обміняти лампи розжарювання”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Старі лампи розжарювання, зібрані у межах обміну на енергоощадні LED-лампи, потраплять на вторинну переробку, а не будуть викинуті на смітник.