Старые лампы на LED обменяли почти 3,5 млн украинцев

Детали

От старта программы уже почти 3,5 миллиона жителей Украины обменяли в отделениях “Укрпочты” 16,5 миллиона ламп. Рекордсменом по обмену стала Киевщина. Жители региона обменяли 2 миллиона ламп.

В то же время с 17 апреля еще 500 отделений АО “Укрпочта” прекратят замену ламп, а с 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет только в областных центрах.

“С 10 апреля еще 500 отделений „Укрпочты“ перестанут быть доступными для онлайн-заказа лампочек. Осуществить обмен в этих пунктах можно будет до 17 апреля (как пользователям „Дії“, так и тем украинцам, кто не зарегистрирован в приложении)”, — отметили у почтового оператора.

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В "Укрпочте" отметили, что с 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды “можно будет только в областных центрах страны, где сохраняется наибольший спрос и потребность”. По состоянию на 7 апреля в всех населенных пунктах страны к обмену доступны 7 млн ламп. Еще 5 млн светодиодных ламп поступят в Украину в ближайшее время.

“Оптимизация процесса обмена обусловлена уменьшением спроса среди населения, так как пиковый период был пройден в феврале-марте. Учитывая еженедельные показатели обмена, совместным решением всех партнеров программы было принято решение постепенно сокращать количество отделений Укрпочты, в которых можно обменять лампы накаливания”, — говорится в сообщении.

Напомним

Старые лампы накаливания, собранные в рамках обмена на энергосберегающие LED-лампы, попадут на вторичную переработку, а не будут выброшены на свалку.