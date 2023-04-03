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Як правильно утилізувати лампочки - пояснили фахівці

Як правильно утилізувати лампочки - пояснили фахівці

Київ • УНН

 • 967133 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Оскільки зараз всі переходять на ощадні лампи, постає питання правильного поводження з ними. Енергокомпанія Yasno разом з UA War Infographics створили інфографіку, які існують види лампочок та як їх правильно утилізовувати, пише УНН

Деталі

Ідеться про такі види ламп:

  • Лампа розжарювання. Безпечна, бо не містить токсичних речовин та пластику. Як повідомляється, можна відправляти до загального сміттєвого бака, але не у контейнер для скла.
  • Світлодіодна лампа. Безпечна, але у складі є пластик та метал. Можна, як вказано, відсортовані деталі відправити у відповідні сміттєві контейнери чи здати на переробку.
  • Енергоощадні, люмінесцентні лампи. Небезпечні, адже у складі є ртуть. Необхідно, за повідомленням, здавати на утилізацію у відповідні організації.

Нагадаємо

З 16 січня українці можуть безкоштовно обмінювати старі електричні лампи розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Можна подати заяву про обмін 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп в застосунку “Дія”. 

Українці отримали вже 12 млн LED-ламп.

Українські Національні Новини

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