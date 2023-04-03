Как правильно утилизировать лампочки - объяснили специалисты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Поскольку сейчас все переходят на сберегательные лампочки, возникает вопрос правильного обращения с ними. Энергокомпания Yasno вместе с UA War Infographics создали инфографику, какие существуют виды лампочек и как их правильно утилизировать, пишет УНН.
Детали
Речь идет о следующих видах ламп:
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- Лампа накаливания. Безопасная, потому что не содержит токсичных веществ и пластика. Как сообщается, можно отправлять в общий мусорный бак, но не в контейнер для стекла.
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- Светодиодная лампа. Безопасна, но в составе есть пластик и металл. Можно, как указано, отсортированные детали отправить в соответствующие мусорные контейнеры или сдать на переработку.
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- Энергосберегающие, люминесцентные лампы. Опасны, ведь в составе есть ртуть. Необходимо, по сообщению, сдавать на утилизацию в соответствующие организации.
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Напомним
C 16 января украинцы могут бесплатно обменивать старые электрические лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Можно подать заявление о обмене 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп в приложении “Дія”.
Украинцы получили уже 12 млн LED-ламп.