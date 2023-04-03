Как правильно утилизировать лампочки - объяснили специалисты

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Поскольку сейчас все переходят на сберегательные лампочки, возникает вопрос правильного обращения с ними. Энергокомпания Yasno вместе с UA War Infographics создали инфографику, какие существуют виды лампочек и как их правильно утилизировать, пишет УНН.