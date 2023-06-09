Старые лампы разрешили менять на LED в "Дії" школам и больницам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. На портале "Дія" появилась возможность обмена старых ламп на LED для учебных заведений и больниц. Об этом сообщает Минцифра на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Дополнительный вклад в сохранение света: обменять старые лампы на LED через портал "Дія" теперь могут образовательные учреждения и больницы", - говорится в сообщении.
Детали
В Министерстве цифровой трансформации Украины отмечают, что теперь программа ЕС и Правительство масштабируется для юридических лиц. Таким образом, воспользоваться услугой смогут образовательные учреждения и больницы.
Для того чтобы подать заявление об обмене ламп, нужно:
-
- Авторизоваться на портале Дія с помощью КЭП юрлица;
-
- Перейти в раздел — Услуги — Обмен лампочек;
-
- Указать площадь учреждения и выбрать количество ламп в пределах лимита;
-
- Указать адрес организации;
-
- Подписать запрос КЭПом юрлица.
-
После этого образовательное учреждение или больница смогут получить лампы в отделении Укрпочты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Старые лампы на LED обменяли почти 3,5 млн украинцев