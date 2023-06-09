Старые лампы разрешили менять на LED в "Дії" школам и больницам

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"Дополнительный вклад в сохранение света: обменять старые лампы на LED через портал "Дія" теперь могут образовательные учреждения и больницы", - говорится в сообщении.

Детали

В Министерстве цифровой трансформации Украины отмечают, что теперь программа ЕС и Правительство масштабируется для юридических лиц. Таким образом, воспользоваться услугой смогут образовательные учреждения и больницы.

Для того чтобы подать заявление об обмене ламп, нужно:



Авторизоваться на портале Дія с помощью КЭП юрлица;



Перейти в раздел — Услуги — Обмен лампочек;



Указать площадь учреждения и выбрать количество ламп в пределах лимита;



Указать адрес организации;



Подписать запрос КЭПом юрлица.



После этого образовательное учреждение или больница смогут получить лампы в отделении Укрпочты.

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