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Старые лампы разрешили менять на LED в "Дії" школам и больницам

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. На портале "Дія" появилась возможность обмена старых ламп на LED для учебных заведений и больниц. Об этом сообщает Минцифра на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Старые лампы разрешили менять на LED в "Дії" школам и больницам

Цитата

"Дополнительный вклад в сохранение света: обменять старые лампы на LED через портал "Дія" теперь могут образовательные учреждения и больницы", - говорится в сообщении.

Детали

В Министерстве цифровой трансформации Украины отмечают, что теперь программа ЕС и Правительство масштабируется для юридических лиц. Таким образом, воспользоваться услугой смогут образовательные учреждения и больницы.

Для того чтобы подать заявление об обмене ламп, нужно:

  • Авторизоваться на портале Дія с помощью КЭП юрлица;
  • Перейти в раздел — Услуги — Обмен лампочек;
  • Указать площадь учреждения и выбрать количество ламп в пределах лимита;
  • Указать адрес организации;
  • Подписать запрос КЭПом юрлица.

После этого образовательное учреждение или больница смогут получить лампы в отделении Укрпочты.

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