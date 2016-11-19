У ООН закінчилися запаси продовольства в Східному Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Запаси продовольства на складах ООН в контрольованій бойовиками східній частині сирійського міста Алеппо закінчилися, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Запаси продовольства ООН вичерпалися, в той час як медикаментів та інших товарів у місті залишається дуже мало. ООН не може доставити допомогу в східну частину міста з липня”, — повідомив журналістам заступник офіційного представника генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Він зазначив, що співробітникам гуманітарних досі не вдалося потрапити в східні райони Алеппо, в яких проживають близько 275 тисяч чоловік.
За його словами, ООН серйозно стурбована активізацією бойових дій в Алеппо, в тому числі надходять звідти повідомлення про інтенсивні бомбардування і невибіркові обстріли. Він підкреслив, що ці напади продовжують призводити до загибелі і поранень мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури та масових переміщень людей.
Як повідомляв УНН, цивільне населення східної частини сирійського міста Алеппо переживає “дуже похмурий момент”, оскільки через інтенсивні бойові дії та бомбардування авіацією президента Сирії Башара Асада та його союзників мешканці міста залишилися повністю відрізаними від надходження ззовні їжі та медикаментів. Як заявив радник спецпредставника Організації Об’єднаних Націй по Сирії Ян Егеланд, ускладнює ситуацію у місті наближення зими.