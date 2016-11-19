У ООН закончились запасы продовольствия в Восточном Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Запасы продовольствия на складах ООН в контролируемой боевиками восточной части сирийского города Алеппо закончились, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Запасы продовольствия ООН иссякли, в то время как медикаментов и других товаров в городе остается очень мало. ООН не может доставить помощь в восточную часть города с июля ", - сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Он отметил, что сотрудникам гуманитарных сих пор не удалось попасть в восточные районы Алеппо, в которых проживают около 275 000 человек.
По его словам, ООН серьезно обеспокоена активизацией боевых действий в Алеппо, в том числе поступающими оттуда сообщениями об интенсивных бомбардировках и беспорядочных обстрелах. Он подчеркнул, что эти нападения продолжают приводить к гибели и ранениям мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры и массовым перемещениям людей.
Как сообщал УНН, гражданское население восточной части сирийского города Алеппо переживает "очень мрачный момент" , поскольку из-за интенсивных боевых действий и бомбардировки авиацией президента Сирии Башара Асада и его союзников жители города остались полностью отрезанными от поступления извне пищи и медикаментов. Как заявил советник спецпредставителя ООН по Сирии Ян Эгеланд, усложняет ситуацию в городе приближение зимы.