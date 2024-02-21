У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей
Київ • УНН
Німецька влада викрила велику російсько-євразійську мережу з відмивання грошей, яка переводила десятки мільйонів євро через підставні компанії.
Генпрокуратура Берліна у вівторок, 20 лютого, оголосила про розкриття великої російсько-євразійської мережі з відмивання грошей, йдеться про десятки мільйонів євро. У справі 11 обвинувачених, одного з них заарештовано. Про це повідомляє DW, пише УНН.
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За даними відомства, може йтися про невідкладні потоки коштів на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховували.
У рамках цього розслідування, співробітники німецьких слідчих органів обшукали 58 житлових і комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг і Саксонія. Крім того, обшуки були також проведені в Латвії та на Мальті – за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту і Європолу. Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних і мобільні телефони.
У справі 11 обвинувачених віком від 31 до 58 років, жодних інших подробиць про них не повідомляють. За даними слідства, не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи, з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Слідчі вважають, що переважно група діяла з Берліна та Риги.
Відомо, що в Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого – чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.
Паралельні слідчі дії в Латвії та Німеччині у цій справі полегшило створення в грудні 2023 року спільної німецько-латвійської слідчої групи (Joint Investigation Team).
Нагадаємо
Французький суд конфіскував розкішну віллу на Лазурному березі Франції вартістю 120 мільйонів євро, пов'язану з російською енергетичною компанією "Газпром", в рамках розслідування справи про відмивання грошей.