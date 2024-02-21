В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  9559 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  27214 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  123174 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  140743 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  137348 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  175514 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  288527 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  323834 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  372061 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  289154 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег

В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 07:59  •  2479 просмотра

Read in English

Немецкие власти разоблачили крупную российско-евразийскую сеть по отмыванию денег, которая переводила десятки миллионов евро через подставные компании.

Генпрокуратура Берлина во вторник, 20 февраля, объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег, речь идет о десятках миллионов евро. В деле 11 обвиняемых, один из них арестован. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, речь может идти о неотложных потоках средств на сумму в несколько десятков миллионов евро, истинное происхождение которых скрывали.

В рамках этого расследования, сотрудники немецких следственных органов обыскали 58 жилых и коммерческих помещений в федеральных землях Берлин, Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Саксония. Кроме того, обыски были также проведены в Латвии и на Мальте - при поддержке местных следователей, Евроюста и Европола. Во время обысков изъяты деловые документы, электронные носители данных и мобильные телефоны.

В деле 11 обвиняемых в возрасте от 31 до 58 лет, никаких других подробностей о них не сообщается. По данным следствия, не позднее июля 2021 года они создали сеть компаний на базе мальтийского финансового учреждения, с многочисленными подставными руководителями, чтобы заниматься отмыванием денег. Следователи считают, что преимущественно группа действовала из Берлина и Риги.

Известно, что в Бранденбурге уже задержан один обвиняемый - мужчина 53 лет. Заморожены средства на восьми мальтийских счетах.

Параллельные следственные действия в Латвии и Германии по этому делу облегчило создание в декабре 2023 года совместной немецко-латвийской следственной группы (Joint Investigation Team).

Напомним

Французский суд конфисковал роскошную виллу на Лазурном берегу Франции стоимостью 120 миллионов евро, связанную с российской энергетической компанией "Газпром", в рамках расследования дела об отмывании денег.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
latviyaЛатвия
baden-vyurtembergБаден-Вюртемберг
maltaМальта
germaniyaГермания
berlinБерлин
У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей
Germany uncovers Russian-Eurasian money laundering network
Новости по теме

В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег

Немецкие власти разоблачили крупную российско-евразийскую сеть по отмыванию денег, которая переводила десятки миллионов евро через подставные компании.

Новости Мира •   •  2479 просмотра
В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех пограничных пунктах пропуска в ответ на блокаду польских фермеров на границе.

Общество •   •  9559 просмотра
Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Байден поручил помощникам по кампании сосредоточиться на "диких" комментариях Трампа - CNN

Байден поручил своим помощникам по предвыборной кампании более агрессивно сосредоточиться на провокационных комментариях Трампа, чтобы изобразить его непригодным для работы на посту.

Новости Мира •   •  2577 просмотра
Байден поручил помощникам по кампании сосредоточиться на "диких" комментариях Трампа - CNN

Стягивают резервы: оккупанты готовят новые места базирования ближе к линии фронта - Андрющенко

Советник городского головы Мариуполя сообщил, что российские оккупанты готовят новые базы ближе к линии фронта на основе наблюдений за повышенной военной активностью и передвижением техники в регионе.

Война •   •  5565 просмотра
Стягивают резервы: оккупанты готовят новые места базирования ближе к линии фронта - Андрющенко

Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве

39-летний мужчина, который исчез в Черкассах 7 февраля после того, как уехал на своем автомобиле, был найден живым и невредимым в лесу возле реки Ирдынь после длительных двухнедельных поисков с участием полиции, лесников, военных и неравнодушных граждан.

Криминал и ЧП •   •  5888 просмотра
Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве

Украина запускает новый маршрут по Дунаю для увеличения экспорта в условиях блокады польской границы - Кубраков

Украина запускает дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта в условиях блокады границы польскими протестующими.

Экономика •   •  7677 просмотра
Украина запускает новый маршрут по Дунаю для увеличения экспорта в условиях блокады польской границы - Кубраков

США в третий раз заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала к немедленному прекращению огня в Газе и расширению доступа к помощи, заявив, что требования без соглашения об освобождении заложников ХАМАС могут затянуть боевые действия.

Новости Мира •   •  5858 просмотра
США в третий раз заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Около 2 500 грузовиков стоят в шести очередях на пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за продолжающейся блокады польских фермеров.

Общество •   •  27214 просмотра
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

AB InBev Efes Украина поддержала учебный проект "Молодежная бизнес-школа", направленный на развитие предпринимательства в Черниговской области

AB InBev Efes Украина поддержала направленный на развитие предпринимательства учебный проект "Молодежная бизнес-школа" в Черниговской области.

Новости Бизнеса •   •  4121 просмотра
AB InBev Efes Украина поддержала учебный проект "Молодежная бизнес-школа", направленный на развитие предпринимательства в Черниговской области

Украинские десантники уничтожили терминал Starlink, обнаруженный у россиян

Украинские десантники уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, который использовался российскими войсками на передовой.

Война •   •  13585 просмотра
Украинские десантники уничтожили терминал Starlink, обнаруженный у россиян