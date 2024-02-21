В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег

Генпрокуратура Берлина во вторник, 20 февраля, объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег, речь идет о десятках миллионов евро. В деле 11 обвиняемых, один из них арестован. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, речь может идти о неотложных потоках средств на сумму в несколько десятков миллионов евро, истинное происхождение которых скрывали.

В рамках этого расследования, сотрудники немецких следственных органов обыскали 58 жилых и коммерческих помещений в федеральных землях Берлин, Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Саксония. Кроме того, обыски были также проведены в Латвии и на Мальте - при поддержке местных следователей, Евроюста и Европола. Во время обысков изъяты деловые документы, электронные носители данных и мобильные телефоны.

В деле 11 обвиняемых в возрасте от 31 до 58 лет, никаких других подробностей о них не сообщается. По данным следствия, не позднее июля 2021 года они создали сеть компаний на базе мальтийского финансового учреждения, с многочисленными подставными руководителями, чтобы заниматься отмыванием денег. Следователи считают, что преимущественно группа действовала из Берлина и Риги.

Известно, что в Бранденбурге уже задержан один обвиняемый - мужчина 53 лет. Заморожены средства на восьми мальтийских счетах.

Параллельные следственные действия в Латвии и Германии по этому делу облегчило создание в декабре 2023 года совместной немецко-латвийской следственной группы (Joint Investigation Team).

Напомним

Французский суд конфисковал роскошную виллу на Лазурном берегу Франции стоимостью 120 миллионов евро, связанную с российской энергетической компанией "Газпром", в рамках расследования дела об отмывании денег.