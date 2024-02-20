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У Франції арештували віллу за 120 мільйонів євро, яку пов’язують із "Газпромом"

У Франції арештували віллу за 120 мільйонів євро, яку пов’язують із "Газпромом"

Київ • УНН

 • 23715 перегляди

Французький суд конфіскував розкішну віллу на Лазурному березі Франції вартістю 120 мільйонів євро, пов'язану з російською енергетичною компанією "Газпром", в рамках розслідування справи про відмивання грошей.

Суд Франції конфіскував розкішну віллу на Лазуровому березі, пов'язану з "Газпромом", в рамках розслідування справи про відмивання грошей, хоча офіційно її власником є російсько-вірменський мільярдер самвел карапетян. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що французьке правосуддя наклало арешт на віллу вартістю близько 120 мільйонів євро на Лазуровому узбережжі, в Рокбрюн-Кап-Мартен, в департаменті Приморські Альпи, в рамках розслідування справи про відмивання грошей.

Департамент судових розслідувань Міністерства фінансів Франції виявив численні документи, які свідчать про те, що вілла ніколи не виходила з-під контролю "Газпром нефти" - дочірньої компанії Газпрому, яка теоретично продала власність карапетяну в січні 2015 року. Але кредит був наданий російським банком під заставу вілли.

Згідно з документами, карапетян купив акції компанії - власника вілли у "Газпром нефти" завдяки кредиту в 115 мільйонів євро від Газпромбанку, який належить Газпрому і юрію ковальчуку, близькому соратнику володимира путіна.

Вартість маєтку оцінюють у 120 мільйонів євро. Нерухомість складається з багатоповерхової головної будівлі, трьох басейнів, тенісного корту та вертолітного майданчика.

Доповнення

Вилучення її на користь Агентства з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів (Agrasc) підтвердила паризька прокуратура. Національний суд по боротьбі з організованою злочинністю (Junalco) розпочав попереднє розслідування у справі про відмивання грошей.

Нагадаємо

У березні минулого року суд Франції наклав арешт на віллу у Сен-Жан-Кап-Ферра, що на південному сході країни, яка ймовірно належить російському олігарху віктору рашнікову.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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