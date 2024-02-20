Во Франции арестовали виллу за 120 миллионов евро, которую связывают с "Газпромом"

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  8426 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  30984 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  101696 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  142859 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  231861 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  194434 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  314385 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  365941 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  284432 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  291004 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Во Франции арестовали виллу за 120 миллионов евро, которую связывают с "Газпромом"

Во Франции арестовали виллу за 120 миллионов евро, которую связывают с "Газпромом"

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 11:15  •  9909 просмотра

Read in English

Французский суд конфисковал роскошную виллу на Лазурном берегу Франции стоимостью 120 миллионов евро, связанную с российской энергетической компанией "Газпром", в рамках расследования дела об отмывании денег.

Суд Франции конфисковал роскошную виллу на Лазурном берегу, связанную с "Газпромом", в рамках расследования дела об отмывании денег, хотя официально ее владельцем является российско-армянский миллиардер самвел карапетян. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что французское правосудие наложило арест на виллу стоимостью около 120 миллионов евро на Лазурном побережье, в Рокбрюн-Кап-Мартен, в департаменте Приморские Альпы, в рамках расследования дела об отмывании денег.

Департамент судебных расследований Министерства финансов Франции обнаружил многочисленные документы, свидетельствующие о том, что вилла никогда не выходила из-под контроля "Газпром нефти" - дочерней компании Газпрома, которая теоретически продала собственность карапетяну в январе 2015 года. Но кредит был предоставлен российским банком под залог виллы.

Согласно документам, карапетян купил акции компании - владельца виллы у "Газпром нефти" благодаря кредиту в 115 миллионов евро от Газпромбанка, который принадлежит Газпрому и юрию ковальчуку, близкому соратнику владимира путина.

Стоимость поместья оценивается в 120 миллионов евро. Недвижимость состоит из многоэтажного главного здания, трех бассейнов, теннисного корта и вертолетной площадки.

Дополнение

Изъятие ее в пользу Агентства по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (Agrasc) подтвердила парижская прокуратура. Национальный суд по борьбе с организованной преступностью (Junalco) начал предварительное расследование по делу об отмывании денег.

Напомним

В марте прошлого года суд Франции наложил арест на виллу в Сен-Жан-Кап-Ферра, что на юго-востоке страны, которая предположительно принадлежит российскому олигарху виктору рашникову.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
parizhПариж
frantsiyaФранция
У Франції арештували віллу за 120 мільйонів євро, яку пов’язують із "Газпромом"
A villa worth 120 million euros linked to Gazprom is arrested in France
Новости по теме

Во Франции арестовали виллу за 120 миллионов евро, которую связывают с "Газпромом"

Французский суд конфисковал роскошную виллу на Лазурном берегу Франции стоимостью 120 миллионов евро, связанную с российской энергетической компанией "Газпром", в рамках расследования дела об отмывании денег.

Новости Мира •   •  9909 просмотра
Во Франции арестовали виллу за 120 миллионов евро, которую связывают с "Газпромом"

"Мы сможем защитить наше государство сейчас и предотвратить возможные угрозы в будущем" - Кипер о подписанных Президентом соглашениях по безопасности

Председатель Одесской областной государственной администрации прокомментировал подписание соглашений по безопасности с Великобританией, Германией и Францией, которые предоставляют беспрецедентную военную и финансовую поддержку для защиты Украины от потенциальных угроз.

Война •   •  17996 просмотра
"Мы сможем защитить наше государство сейчас и предотвратить возможные угрозы в будущем" - Кипер о подписанных Президентом соглашениях по безопасности

В Киеве произошел пожар в котельной на Виноградаре: один человек ранен

Сегодня утром котельной в Подольском районе Киева, произошел пожар, в результате которого один человек был госпитализирован с ожогами.

Киев •   •  16906 просмотра
В Киеве произошел пожар в котельной на Виноградаре: один человек ранен

Захват Авдеевки: в британской разведке спрогнозировали дальнейшие действия россиян

Британская разведка прогнозирует, что в ближайшие недели россия будет пытаться постепенно распространить свой контроль за пределы Авдеевки, но ей не хватает боевого потенциала.

Война •   •  26210 просмотра
Захват Авдеевки: в британской разведке спрогнозировали дальнейшие действия россиян

Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине

Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине.

Политика •   •  31052 просмотра
Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине

В киевской гостинице на Печерске после конфликта один из посетителей выстрелил в другого из травматического пистолета

Во время конфликта между двумя посетителями отеля в Печерском районе Киева был ранен мужчина, нападавшего задержали, ему грозит до семи лет заключения.

Киев •   •  29416 просмотра
В киевской гостинице на Печерске после конфликта один из посетителей выстрелил в другого из травматического пистолета

Большинство украинцев считают, что Зеленскому следует баллотироваться на второй срок - КМИС

Большинство украинцев (53%) считают, что президенту Владимиру Зеленскому стоит баллотироваться на второй срок на пост главы государства.

Война •   •  28776 просмотра
Большинство украинцев считают, что Зеленскому следует баллотироваться на второй срок - КМИС

В ФРГ заявили о подготовке предложения коалиции по вооружению для Украины: глава комитета по внешней политике призвал четко упомянуть Taurus

Председатель Комитета Бундестага по вопросам внешней политики призвал к четкому заявлению о поставке Taurus Украине в предложении коалиции.

Война •   •  26927 просмотра
В ФРГ заявили о подготовке предложения коалиции по вооружению для Украины: глава комитета по внешней политике призвал четко упомянуть Taurus

Киевскому блогеру, который готовил фейки для кремлевских СМИ, сообщили о подзоре

Сообщено о подозрении киевскому блогеру за распространение прокремлевской дезинформации о войне в Украине и отрицание российской агрессии через свой канал на YouTube и социальные сети.

Война •   •  24664 просмотра
Киевскому блогеру, который готовил фейки для кремлевских СМИ, сообщили о подзоре

В россии арестована гражданка США за сбор средств на ВСУ

В россии задержали женщину с двойным гражданством рф и США за сбор средств на ВСУ.

Новости Мира •   •  20668 просмотра
В россии арестована гражданка США за сбор средств на ВСУ