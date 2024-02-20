Во Франции арестовали виллу за 120 миллионов евро, которую связывают с "Газпромом"

Суд Франции конфисковал роскошную виллу на Лазурном берегу, связанную с "Газпромом", в рамках расследования дела об отмывании денег, хотя официально ее владельцем является российско-армянский миллиардер самвел карапетян. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что французское правосудие наложило арест на виллу стоимостью около 120 миллионов евро на Лазурном побережье, в Рокбрюн-Кап-Мартен, в департаменте Приморские Альпы, в рамках расследования дела об отмывании денег.

Департамент судебных расследований Министерства финансов Франции обнаружил многочисленные документы, свидетельствующие о том, что вилла никогда не выходила из-под контроля "Газпром нефти" - дочерней компании Газпрома, которая теоретически продала собственность карапетяну в январе 2015 года. Но кредит был предоставлен российским банком под залог виллы.

Согласно документам, карапетян купил акции компании - владельца виллы у "Газпром нефти" благодаря кредиту в 115 миллионов евро от Газпромбанка, который принадлежит Газпрому и юрию ковальчуку, близкому соратнику владимира путина.

Стоимость поместья оценивается в 120 миллионов евро. Недвижимость состоит из многоэтажного главного здания, трех бассейнов, теннисного корта и вертолетной площадки.

Дополнение

Изъятие ее в пользу Агентства по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (Agrasc) подтвердила парижская прокуратура. Национальный суд по борьбе с организованной преступностью (Junalco) начал предварительное расследование по делу об отмывании денег.

Напомним

В марте прошлого года суд Франции наложил арест на виллу в Сен-Жан-Кап-Ферра, что на юго-востоке страны, которая предположительно принадлежит российскому олигарху виктору рашникову.