Во Франции арестовали виллу за 120 миллионов евро, которую связывают с "Газпромом"
Киев • УНН
Французский суд конфисковал роскошную виллу на Лазурном берегу Франции стоимостью 120 миллионов евро, связанную с российской энергетической компанией "Газпром", в рамках расследования дела об отмывании денег.
Суд Франции конфисковал роскошную виллу на Лазурном берегу, связанную с "Газпромом", в рамках расследования дела об отмывании денег, хотя официально ее владельцем является российско-армянский миллиардер самвел карапетян. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что французское правосудие наложило арест на виллу стоимостью около 120 миллионов евро на Лазурном побережье, в Рокбрюн-Кап-Мартен, в департаменте Приморские Альпы, в рамках расследования дела об отмывании денег.
Департамент судебных расследований Министерства финансов Франции обнаружил многочисленные документы, свидетельствующие о том, что вилла никогда не выходила из-под контроля "Газпром нефти" - дочерней компании Газпрома, которая теоретически продала собственность карапетяну в январе 2015 года. Но кредит был предоставлен российским банком под залог виллы.
Согласно документам, карапетян купил акции компании - владельца виллы у "Газпром нефти" благодаря кредиту в 115 миллионов евро от Газпромбанка, который принадлежит Газпрому и юрию ковальчуку, близкому соратнику владимира путина.
Стоимость поместья оценивается в 120 миллионов евро. Недвижимость состоит из многоэтажного главного здания, трех бассейнов, теннисного корта и вертолетной площадки.
Дополнение
Изъятие ее в пользу Агентства по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (Agrasc) подтвердила парижская прокуратура. Национальный суд по борьбе с организованной преступностью (Junalco) начал предварительное расследование по делу об отмывании денег.
Напомним
В марте прошлого года суд Франции наложил арест на виллу в Сен-Жан-Кап-Ферра, что на юго-востоке страны, которая предположительно принадлежит российскому олигарху виктору рашникову.
Во Франции арестовали виллу за 120 миллионов евро, которую связывают с "Газпромом"
Французский суд конфисковал роскошную виллу на Лазурном берегу Франции стоимостью 120 миллионов евро, связанную с российской энергетической компанией "Газпром", в рамках расследования дела об отмывании денег.
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