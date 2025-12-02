У Німеччині підлітки накреслили свастики на єврейських надгробках

У німецькому Клоппенбург підлітки накреслили свастики на єврейських надгробках. Обидва підлітки на допиті зізналися у скоєному. Про це пише DW, передає УНН.

Деталі

Поліція встановила, що злочин скоїли молоді люди 16 і 17 років на єврейському кладовищі в місті Клоппенбург на сході Німеччини. За словами свідків, підозрювані також зробили заборонений нацистський вітальний жест - пише видання.

Зазначається, що обидва підлітки на допиті зізналися у скоєному, правоохоронці провели з ними "інтенсивні та профілактичні бесіди". Планується, що підлітки усунуть завдані ними збитки.



