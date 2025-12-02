$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
У Німеччині підлітки накреслили свастики на єврейських надгробках

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У німецькому Клоппенбурзі двоє підлітків 16 і 17 років накреслили свастики на єврейських надгробках. Вони зізналися у скоєному та проведуть профілактичні бесіди з поліцією.

У Німеччині підлітки накреслили свастики на єврейських надгробках

У німецькому Клоппенбург підлітки накреслили свастики на єврейських надгробках. Обидва підлітки на допиті зізналися у скоєному. Про це пише DW, передає УНН.

Деталі

Поліція встановила, що злочин скоїли молоді люди 16 і 17 років на єврейському кладовищі в місті Клоппенбург на сході Німеччини. За словами свідків, підозрювані також зробили заборонений нацистський вітальний жест

- пише видання.

Зазначається, що обидва підлітки на допиті зізналися у скоєному, правоохоронці провели з ними "інтенсивні та профілактичні бесіди". Планується, що підлітки усунуть завдані ними збитки.

Нагадаємо

Американський репер Каньє Вест, відомий під псевдонімом Ye, вперше публічно вибачився за свої антисемітські заяви.

Павло Башинський

Новини Світу
Музикант
Німеччина