У Німеччині підлітки накреслили свастики на єврейських надгробках
У німецькому Клоппенбурзі двоє підлітків 16 і 17 років накреслили свастики на єврейських надгробках. Вони зізналися у скоєному та проведуть профілактичні бесіди з поліцією.
У німецькому Клоппенбург підлітки накреслили свастики на єврейських надгробках. Обидва підлітки на допиті зізналися у скоєному.
Деталі
Поліція встановила, що злочин скоїли молоді люди 16 і 17 років на єврейському кладовищі в місті Клоппенбург на сході Німеччини. За словами свідків, підозрювані також зробили заборонений нацистський вітальний жест
Зазначається, що обидва підлітки на допиті зізналися у скоєному, правоохоронці провели з ними "інтенсивні та профілактичні бесіди". Планується, що підлітки усунуть завдані ними збитки.
