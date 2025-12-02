В Германии подростки нарисовали свастики на еврейских надгробиях

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 12848 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 34911 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 30288 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 23683 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 23898 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 54457 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 51688 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59975 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 51283 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46620 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью2 декабря, 09:30 • 24932 просмотра
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo2 декабря, 10:45 • 14593 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 16897 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 14631 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 15315 просмотра
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры16:58 • 9090 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 15558 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 14870 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 17149 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 34911 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Стив Уиткофф
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Турция
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 41222 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 43343 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 99520 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 74187 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 90165 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бильд
ЧатГПТ
Отопление

В Германии подростки нарисовали свастики на еврейских надгробиях

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В немецком Клоппенбурге двое подростков 16 и 17 лет нарисовали свастики на еврейских надгробиях. Они признались в содеянном и проведут профилактические беседы с полицией.

В Германии подростки нарисовали свастики на еврейских надгробиях

В немецком Клоппенбурге подростки нарисовали свастики на еврейских надгробиях. Оба подростка на допросе признались в содеянном. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Полиция установила, что преступление совершили молодые люди 16 и 17 лет на еврейском кладбище в городе Клоппенбург на востоке Германии. По словам свидетелей, подозреваемые также сделали запрещенный нацистский приветственный жест

- пишет издание.

Отмечается, что оба подростка на допросе признались в содеянном, правоохранители провели с ними "интенсивные и профилактические беседы". Планируется, что подростки устранят нанесенный ими ущерб.

Напомним

Американский рэпер Канье Уэст, известный под псевдонимом Ye, впервые публично извинился за свои антисемитские заявления.

Павел Башинский

Новости Мира
Музыкант
Германия