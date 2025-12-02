В Германии подростки нарисовали свастики на еврейских надгробиях

В немецком Клоппенбурге подростки нарисовали свастики на еврейских надгробиях. Оба подростка на допросе признались в содеянном. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Полиция установила, что преступление совершили молодые люди 16 и 17 лет на еврейском кладбище в городе Клоппенбург на востоке Германии. По словам свидетелей, подозреваемые также сделали запрещенный нацистский приветственный жест - пишет издание.

Отмечается, что оба подростка на допросе признались в содеянном, правоохранители провели с ними "интенсивные и профилактические беседы". Планируется, что подростки устранят нанесенный ими ущерб.

Напомним

Американский рэпер Канье Уэст, известный под псевдонимом Ye, впервые публично извинился за свои антисемитские заявления.