У Німеччині заарештували 30 картин з яхти російського олігарха
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Поліція Німеччини конфіскувала 30 картин зі зборів російського олігарха Алішера Усманова. Загальна вартість картин оцінюється як мінімум у 5 млн євро.
Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung, передає УНН.
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Як повідомляє видання, картини були частиною інтер'єру супер'яхти "Дільбар", що належала Усманову. Яхта восени 2021 року стала на капітальний ремонт у німецькому Гамбурзі. Картини з того часу зберігалися на складі компанії-експедитора.
Після нападу росії на Україну в лютому Алішер Усманов потрапив під санкції ЄС через тісний зв'язок з президентом країни-агресора. За законом він повинен був заявити про всі свої активи в Німеччині, включаючи художні цінності, але не зробив цього. Яхта "Дільбар" вартістю 600 млн доларів була заарештована німецькою владою в березні, зараз вона знаходиться в Бремені.
Раніше німецька поліція провела обшуки на кількох об'єктах нерухомості Алішера Усманова, у тому числі – на його віллі на озері Тегернзе в Баварії. Там було вилучено документи, а також чотири яйця фірми Фаберже. Точну їхню вартість встановити складно через рідкість, однак у 2007 році Ротшильдівське яйце, зроблене на початку минулого століття, було продано за 12,5 мільйона євро.
Усманов заперечував, що йому належать численні активи в Німеччині, включаючи яхту, витвори мистецтва та нерухомість. За словами олігарха, їх оформлено на фонди, які він не контролює.
Крім порушень санкційного режиму, Німеччина також підозрює Усманова у відмиванні грошей та несплаті податків на суму понад 500 млн євро.
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