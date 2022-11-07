В Германии арестовали 30 картин с яхты российского олигарха

Детали

Как сообщает издание, картины были частью интерьера суперяхты "Дильбар", принадлежавшей Усманову. Яхта осенью 2021 стала на капитальный ремонт в немецком Гамбурге. Картины с тех пор хранились на складе компании-экспедитора.

После нападения России на Украину в феврале Алишер Усманов попал под санкции ЕС из-за тесной связи с президентом страны-агрессора. По закону он должен был заявить о всех своих активах в Германии, включая художественные ценности, но не сделал этого. Яхта "Дильбар" стоимостью 600 млн долларов была арестована немецкими властями в марте, сейчас она находится в Бремене.

Ранее немецкая полиция провела обыски на нескольких объектах недвижимости Алишера Усманова, в том числе – на его вилле на озере Тегернзе в Баварии. Там были изъяты документы, а также четыре яйца фирмы Фаберже. Точную их стоимость установить сложно из-за редкости, однако в 2007 году Ротшильдовское яйцо, сделанное в начале прошлого века, было продано за 12,5 миллионов евро.

Усманов отрицал, что ему принадлежат многочисленные активы в Германии, включая яхту, произведения искусства и недвижимость. По словам олигарха, они оформлены на фонды, которые он не контролирует.

Кроме нарушений санкционного режима, Германия также подозревает Усманова в отмывании денег и неуплате налогов на сумму более 500 млн евро.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против российских бизнесменов и компаний.