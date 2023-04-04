У Німеччині стартував продаж проїзного за 49 євро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. 3 квітня у Німеччині розпочинається передпродаж загальнонаціонального проїздного за 49 євро. Про це інформує видання Amal Berlin, пише УНН.
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Квиток буде діяти з травня у всіх видах громадського транспорту Німеччини за винятком швидкісних поїздів.
Він продаватиметься лише в абонементі, тобто щомісяця він продовжуватиметься автоматично, а з вашої картки зніматиметься 49 євро.
Купити його можна на сайті bahn.de, в додатку DB Navigator та у відділеннях транспортних компаній.
Ті, хто вже має проїздний абонемент на громадський транспорт, мали отримати інформацію про перехід на новий тариф, або ж можуть звернутися до перевізників самостійно.
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