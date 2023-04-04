В Германии стартовали продажи проездного за 49 евро

Детали

Билет будет действовать с мая во всех видах общественного транспорта Германии за исключением скоростных поездов.

Он будет продаваться только в абонементе, то есть ежемесячно он будет продлеваться автоматически, а с вашей карты будет сниматься 49 евро.

Купить его можно на сайте bahn.de, в приложении DB Navigator и в отделениях транспортных компаний.

Те, кто уже имеет проездной абонемент на общественный транспорт, должны были получить информацию о переходе на новый тариф, или же могут обратиться к перевозчикам самостоятельно.

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