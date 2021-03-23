У Німеччині продовжили карантин до 18 квітня

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КИЇВ. 23 березня. УНН. З метою боротьби з пандемією коронавірусу громадське, економічне та приватне життя в Німеччині на час великодніх свят повинна бути обмежена так сильно, як ніколи раніше під час пандемії. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції в ніч на вівторок, 23 березня, за підсумками 15-годинної зустрічі з главами урядів федеральних земель, передає УНН із посиланням на DW.

Що відомо

“Ситуація дуже і дуже серйозна”, — підкреслила Меркель. Згідно з рішенням, страсний четвер і субота, 1 і 3 квітня, перед Великоднем як виняток оголошені вихідними днями. При цьому Страсна п’ятниця, Великдень і наступна за нею субота — в Німеччині традиційно неробочі дні. Таким чином, “протягом п’яти днів поспіль буде діяти принцип “ми залишаємося вдома”, — підкреслила канцлер.

Заборонені масові скупчення людей в громадських місцях

Всі торгові точки на цей термін припинять роботу. Виняток зроблять лише в суботу для продуктових магазинів, інші чотири дні супермаркети теж будуть закриті. Згідно з рішенням канцлера і глав федеральних земель, масові скупчення людей в громадських місцях в ці п’ять днів повністю заборонені. Уряд ФРН закликав церкви і релігійні громади вести великодні богослужіння онлайн. Відкритими повинні залишитися лише центри вакцинації і проведення тестів на коронавірусну інфекцію.

В регіонах, де індекс заражень за тиждень перевищує 100 на 100 тисяч осіб, можуть посилити обмеження соціальних контактів, ввести обмеження на вихід з дому, а також зобов’язати носити медичні маски в особистих автомобілях.

Крім того, для виїжджаючих за кордон введуть загальний обов’язок проходити тестування перед зворотним рейсом. Повернення до Німеччини буде можливо тільки при наявності тесту.

Уряд ФРН планує розширити тестування учнів і педагогів в школах і дитячих садах “якомога швидше, щоб робили два тести на тиждень”. Також планується виділити додаткову фінансову допомогу фірмам, найбільш сильно постраждали від пандемії.

Локдаун в Німеччині в світлі сплеску заражень коронавірусом SARS-CoV-2 залишиться в силі до 18 квітня. В іншому діючі обмеження збережуться. Жителів Німеччини закликали звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму. Дозволені зустрічі до п’яти чоловік з двох домогосподарств, не рахуючи дітей до 14 років. Роботодавцям наказано знайти можливості для розширення дистанційної роботи. Школи і дитячі сади будуть припиняти свою діяльність при показнику нових заражень за останні сім днів в 200 випадків на 100 тисяч чоловік.

Контекст

Жорсткий локдаун діє в ФРН з 16 грудня 2020 року, його неодноразово продовжували і доповнювали новими заходами. Так, в працюючих магазинах і громадському транспорті необхідно носити тільки медичні маски або респіратори FFP2. З настанням весни заходи почали послаблювати. З 1 березня знову відкрилися перукарні, з 8 березня — книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища, поступово відновлюють роботу музеї та галереї.

Понад 4 відсотки жителів ФРН зробили обидва щеплення

Коронавірус SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, з моменту проникнення в Німеччину виявлений у 2 667 225 осіб, з них 74 714 померли, а понад 2,42 млн одужали, випливає з даних Інституту імені Роберта Коха (RKI). Вакцинація в ФРН йде з кінця грудня, більше 4 відсотків населення вже зробили обидві необхідні щеплення.

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