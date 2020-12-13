Пандемія: у Німеччині вирішили ввести максимально жорсткий карантин через поширення COVID-19

“Заходів, які ми прийняли з 2 листопада, недостатньо”, — підкреслила вона. Меркель вказала на те, що в Німеччині знову спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків зараження. “Існує термінова необхідність в діях, і на цьому засновані рішення, які були прийняті сьогодні”, — додала канцлер. За її словами, метою влади залишається досягнення показника в 50 інфікованих на 100 тис. жителів.

Канцлерка повідомила, що федеральні і земельна влада домовилася закрити з 16 грудня попередньо до 10 січня всі торгові точки, крім продовольчих, господарських і деяких інших магазинів, які торгують життєво необхідними товарами. Знову, як і в першу хвилю пандемії, закриваються перукарні, косметичні та масажні салони, тату-салони та подібні заклади. Працюватимуть банки, аптеки, поштові відділення, автомайстерні, заправки, аптеки, газетні кіоски, зоомагазини.

Заходи вводяться не відразу з понеділка, щоб дати можливість адаптуватися до нових умов.

У приватних будинках і квартирах буде дозволено зустрічатися представникам максимум двох домогосподарств (не більше п’яти осіб). До дітей молодше 14 років це правило не стосується. У період з 24 по 26 грудня влада хоче дозволити зустрічатися максимум 10 жителям, але мова повинна йти лише про родичів.

У підсумковому документі йдеться про те, що на новорічні свята вводиться повсюдна заборона на зібрання. Крім того, влада міст і комун вправі забороняти феєрверки на жвавих площах і вулицях. Причому продаж піротехніки в цьому році в принципі забороняється. Не можна буде в період з 16 грудня по 10 січня розпивати спиртні напої в громадських місцях, за порушення доведеться платити штраф, розмір якого встановлять регіони ФРН.

Школи і дитячі сади будуть закриті, крім особливих випадків. Планується значно розширити пропозиції щодо онлайн-навчання і виробити спеціальні правила для випускних класів.

Влада також закликає роботодавців відправляти співробітників на віддаленку. Бари, ресторани та інші гастрономічні заклади залишаться закритими, але як і раніше можна буде замовляти їжу і напої додому або на виніс.

Не заборонено проведення релігійних заходів за умови дотримання правил гігієни і соціальної дистанції. Це питання, як очікується, буде окремо обговорюватися з представниками релігійних громад. Влада закликає громадян ФРН відмовитися від поїздок всередині країни і за кордон без гострої необхідності.

Уряд ФРН обіцяє допомогти фірмам та приватним підприємцям, які зазнають втрат в зв’язку з карантином. Загальний обсяг виділених на ці цілі коштів складе 11 млрд євро в місяць. Максимальний розмір допомоги окремій компанії в січні підвищується з 200 тис. до 500 тис. євро.

Канцлерка і глави регіонів планують провести наступну нараду 5 січня, щоб вирішити, як вчинити далі. У ФРН з 2 листопада діє так званий м’який локдаун — в порівнянні з першим карантином, який був навесні, відкриті дитячі садки і школи, торгові центри та непродовольчі магазини.

Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у Німеччині,згідно з даними Інституту Роберта Коха, зросла за останню добу на 20 200. За 24 години померла 321 особа з інфекцією. За весь час пандемії інфекція була виявлена у 1 320 716 жителів Німеччини, від ускладнень померли 21 787 пацієнтів.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Німеччині 1 300 516 випадків захворювання, 21 466 людина загинула.