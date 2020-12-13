Пандемія: у Німеччині вирішили ввести максимально жорсткий карантин через поширення COVID-19

ukru
18 березня, 21:00 • 53494 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 101961 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 73211 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 104535 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 78481 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 100288 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117430 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145013 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184443 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 314508 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

18 березня, 18:47 • 23924 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 35041 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 35819 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 25589 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 31682 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 68251 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 314508 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 248120 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 341725 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 335077 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 67440 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110932 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111634 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108550 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121969 перегляди
Актуальне
Пандемія: у Німеччині вирішили ввести максимально жорсткий карантин через поширення COVID-19

Пандемія: у Німеччині вирішили ввести максимально жорсткий карантин через поширення COVID-19

Київ • УНН

 • 18043 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Влада Німеччини вводить в країні з 16 грудня по 10 січня жорсткий карантин з метою знизити темпи поширення нового коронавірусу. Про це заявила в неділю на прес-конференції в Берліні канцлерка ФРН Ангела Меркель за підсумками наради з прем’єр-міністрами федеральних земель, пише УНН.

“Заходів, які ми прийняли з 2 листопада, недостатньо”, — підкреслила вона. Меркель вказала на те, що в Німеччині знову спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків зараження. “Існує термінова необхідність в діях, і на цьому засновані рішення, які були прийняті сьогодні”, — додала канцлер. За її словами, метою влади залишається досягнення показника в 50 інфікованих на 100 тис. жителів.

Канцлерка повідомила, що федеральні і земельна влада домовилася закрити з 16 грудня попередньо до 10 січня всі торгові точки, крім продовольчих, господарських і деяких інших магазинів, які торгують життєво необхідними товарами. Знову, як і в першу хвилю пандемії, закриваються перукарні, косметичні та масажні салони, тату-салони та подібні заклади. Працюватимуть банки, аптеки, поштові відділення, автомайстерні, заправки, аптеки, газетні кіоски, зоомагазини.

Заходи вводяться не відразу з понеділка, щоб дати можливість адаптуватися до нових умов.

У приватних будинках і квартирах буде дозволено зустрічатися представникам максимум двох домогосподарств (не більше п’яти осіб). До дітей молодше 14 років це правило не стосується. У період з 24 по 26 грудня влада хоче дозволити зустрічатися максимум 10 жителям, але мова повинна йти лише про родичів.

У підсумковому документі йдеться про те, що на новорічні свята вводиться повсюдна заборона на зібрання. Крім того, влада міст і комун вправі забороняти феєрверки на жвавих площах і вулицях. Причому продаж піротехніки в цьому році в принципі забороняється. Не можна буде в період з 16 грудня по 10 січня розпивати спиртні напої в громадських місцях, за порушення доведеться платити штраф, розмір якого встановлять регіони ФРН.

Школи і дитячі сади будуть закриті, крім особливих випадків. Планується значно розширити пропозиції щодо онлайн-навчання і виробити спеціальні правила для випускних класів.

Влада також закликає роботодавців відправляти співробітників на віддаленку. Бари, ресторани та інші гастрономічні заклади залишаться закритими, але як і раніше можна буде замовляти їжу і напої додому або на виніс.

Не заборонено проведення релігійних заходів за умови дотримання правил гігієни і соціальної дистанції. Це питання, як очікується, буде окремо обговорюватися з представниками релігійних громад. Влада закликає громадян ФРН відмовитися від поїздок всередині країни і за кордон без гострої необхідності.

Уряд ФРН обіцяє допомогти фірмам та приватним підприємцям, які зазнають втрат в зв’язку з карантином. Загальний обсяг виділених на ці цілі коштів складе 11 млрд євро в місяць. Максимальний розмір допомоги окремій компанії в січні підвищується з 200 тис. до 500 тис. євро.

Канцлерка і глави регіонів планують провести наступну нараду 5 січня, щоб вирішити, як вчинити далі. У ФРН з 2 листопада діє так званий м’який локдаун — в порівнянні з першим карантином, який був навесні, відкриті дитячі садки і школи, торгові центри та непродовольчі магазини.

Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у Німеччині,згідно з даними Інституту Роберта Коха, зросла за останню добу на 20 200. За 24 години померла 321 особа з інфекцією. За весь час пандемії інфекція була виявлена у 1 320 716 жителів Німеччини, від ускладнень померли 21 787 пацієнтів.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Німеччині 1 300 516 випадків захворювання, 21 466 людина загинула.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79