Пандемия: в Германии решили ввести максимально жесткий карантин из-за распространения COVID-19

“Мер, которые мы приняли со 2 ноября, недостаточно”, — подчеркнула она. Меркель указала на то, что в Германии опять наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения. “Существует срочная необходимость в действиях, и на этом основаны решения, которые были приняты сегодня”, — добавила канцлер. По ее словам, целью властей остается достижение показателя в 50 инфицированных на 100 тыс. жителей.

Канцлер сообщила, что федеральные и земельные власти договорились закрыть с 16 декабря предварительно до 10 января все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Снова, как и в первую волну пандемии, закрываются парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-салоны и подобные заведения. Будут работать банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, аптеки, газетные киоски, зоомагазины.

Меры вводятся не сразу с понедельника, чтобы дать возможность адаптироваться к новым условиям.

В частных домах и квартирах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств (не более пяти человек). К детям младше 14 лет это правило не относится. В период с 24 по 26 декабря власти хотят разрешить встречаться максимум 10 жителям, но речь должна идти лишь о родственниках.

В итоговом документе говорится о том, что на новогодние праздники вводится повсеместный запрет на собрания. Кроме того, власти городов и коммун вправе запрещать фейерверки на оживленных площадях и улицах. Причем продажа пиротехники в этом году в принципе запрещается. Нельзя будет в период с 16 декабря по 10 января распивать спиртные напитки в общественных местах, за нарушение придется платить штраф, размер которого установят регионы ФРГ.

Школы и детские сады будут закрыты, кроме особых случаев. Планируется значительно расширить предложения по онлайн-обучению и выработать специальные правила для выпускных классов.

Власти также призывают работодателей отправлять сотрудников на удаленку. Бары, рестораны и другие гастрономические заведения останутся закрытыми, но по-прежнему можно будет заказывать еду и напитки домой или навынос.

Не запрещено проведение религиозных мероприятий при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. Этот вопрос, как ожидается, будет отдельно обсуждаться с представителями религиозных общин. Власти призывают граждан ФРГ отказаться от поездок внутри страны и за границу без острой необходимости.

Правительство ФРГ обещает помочь фирмам и частным предпринимателям, которые понесут потери в связи с карантином. Общий объем выделяемых на эти цели средств составит 11 млрд евро в месяц. Максимальный размер помощи отдельной компании в январе повышается с 200 тыс. до 500 тыс. евро.

Канцлер и главы регионов планируют провести следующее совещание 5 января, чтобы решить, как поступить дальше. В ФРГ с 2 ноября действует так называемый мягкий локдаун — по сравнению с первым карантином, который был весной, открыты детские сады и школы, торговые центры и непродовольственные магазины.

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии, согласно данным Института Роберта Коха, выросло за последние сутки на 20 200. За 24 часа умер 321 человек с инфекцией. За все время пандемии инфекция была выявлена у 1 320 716 жителей Германии, от осложнений умерли 21 787 пациентов.

Согласно статистике ВОЗ — в Германии 1 300 516 случаев заболевания, 21 466 человек погиб.