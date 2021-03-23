В Германии продлили карантин до 18 апреля

Что известно

“Ситуация очень и очень серьезная”, — подчеркнула Меркель. Согласно решению, страстной четверг и субботу, 1 и 3 апреля, перед Пасхой в виде исключения объявлены выходными днями. При этом Страстная пятница, Пасха и следующая за ней воскресенье — в Германии традиционно нерабочие дни. Таким образом, “в течение пяти дней подряд будет действовать принцип “мы остаемся дома”, — подчеркнула канцлер.

Запрещены массовые скопления людей в общественных местах

Все торговые точки на этот срок прекратят работу. Исключение сделают только в субботу для продуктовых магазинов, остальные четыре дня супермаркеты тоже будут закрыты. Согласно решению канцлера и глав федеральных земель, массовые скопления людей в общественных местах в эти пять дней полностью запрещены. Правительство ФРГ призвал церкви и религиозные общины вести пасхальные богослужения онлайн. Открытыми должны остаться только центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусной инфекцией.

В регионах, где индекс заражений за неделю превышает 100 на 100 тыс. человек, могут усилить ограничения социальных контактов, ввести ограничения на выход из дома, а также обязать носить медицинские маски в личных автомобилях.

Кроме того, для выезжающих за границу введут общий долг проходить тестирование перед обратным рейсом. Возвращение в Германию будет возможно только при наличии теста.

Правительство ФРГ планирует расширить тестирование учащихся и педагогов в школах и детских садах “как можно скорее, чтобы делали два теста в неделю”. Также планируется выделить дополнительную финансовую помощь фирмам, наиболее сильно пострадавших от пандемии.

Локдаун в Германии в свете всплеска заражений коронавирусом SARS-CoV-2 останется в силе до 18 апреля. В противном действующие ограничения сохранятся. Жителей Германии призвали свести контакты к абсолютно необходимому минимуму. Разрешены встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. Работодателям предписано найти возможности для расширения дистанционной работы. Школы и детские сады будут прекращать свою деятельность при показателе новых заражений за последние семь дней в 200 случаев на 100 тыс. человек.

Контекст

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года, его неоднократно продлевали и дополняли новыми мерами. Так, в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить только медицинские маски или респираторы FFP2. С наступлением весны меры начали ослаблять. С 1 марта вновь открылись парикмахерские, с 8 марта — книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища, постепенно восстанавливают работу музеи и галереи.

Более 4 процента жителей ФРГ сделали обе прививки

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывает заболевания COVID-19 с момента проникновения в Германию обнаружен в 2 667 225 человек, из них 74 714 умерли, а более 2,42 млн выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Вакцинация в ФРГ идет с конца декабря, более 4 процентов населения уже сделали обе необходимые прививки.