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У Німеччині попередили про можливість локальних знеструмлень

У Німеччині попередили про можливість локальних знеструмлень

Київ • УНН

 • 344874 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Німеччина може стикнутися з локальними відключеннями електроенергії через напружену ситуацію у сфері енергопостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Цитата

"Ми повинні виходити з того, що взимку траплятимуться блекаути", - сказав голова Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф (BBK) Ральф Тіслер в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Деталі

Він також додав, що йдеться саме про регіональні та обмежені за часом відключення електропостачання.

За словами Тіслера, причиною може бути не лише нестача електроенергії, а й "цілеспрямовані відключення електромережі", які будуть проводитися задля її безпеки та надійності постачання.

Очільник BBK уточнив, що ризик відключень зросте на початку 2023 року, але у його відомстві переконані, що це будуть короткострокові відключення - так звані "браунаути", - а не тривалі відключення на великій території, тобто "блекаути".

Тіслер зауважив, що не скрізь місцева влада повною мірою підготовлена ​​до можливих перебоїв з енергопостачанням і має чіткі плани дій на цей випадок. Проте, за його словами, це ще не привід для паніки.

"З усім, що ми бачимо зараз, ми ще можемо впоратися. Нам потрібно пристосуватися. А це, переважно, людям удалося", - додав він.

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