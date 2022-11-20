В Германии предупредили о возможности локальных обесточений

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"Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блекауты", - сказал глава Федерального ведомства по вопросам гражданской защиты и помощи в случае катастроф (BBK) Ральф Тислер в интервью Welt am Sonntag.

Детали

Он также добавил, что речь идет именно о региональных и ограниченных по времени отключения электроснабжения.

По словам Тислера, причиной может быть не только нехватка электроэнергии, но и "целенаправленные отключения электросети", которые будут производиться для ее безопасности и надежности снабжения.

Глава BBK уточнил, что риск отключений вырастет в начале 2023 года, но в его ведомстве убеждены, что это будут краткосрочные отключения - так называемые "браунауты", - а не продолжительные отключения на большой территории, то есть "блэкауты".

Тислер отметил, что не везде местные власти в полной мере подготовлены к возможным перебоям с энергоснабжением и имеют четкие планы действий на этот случай. Однако, по его словам, это еще не повод для паники.

"Со всем, что мы видим сейчас, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться. А это, в основном, людям удалось", - добавил он.

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