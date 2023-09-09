У Нідерландах поліція застосувала водомети під час акції протесту та затримала 2400 кліматичних активістів

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Понад 10 000 людей пройшли маршем по шосе A12 до Гааги, ігноруючи попередження влади не блокувати головну транспортну артерію до резиденції голландського уряду.

Поліція заявила, що затримала 2400 протестувальників, у тому числі неповнолітніх. Повідомлень про постраждалих немає.

Extinction Rebellion, які організували захід, заявили, що продовжуватимуть проводити акції протесту, доки уряд Нідерландів не припинить використовувати державні кошти для субсидування нафтової та газової промисловості.

«Море піднімається, і ми теж», — скандував натовп, серед якого були діти та люди похилого віку.

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Нагадаємо

Жителі австрійського міста Гальштат вийшли з акцією проти масового туризму. Вони вимагають обмежити кількість туристів на день і заборонити екскурсійні автобуси після 17:00.