В Нидерландах полиция применила водометы во время акции протеста и задержала 2400 климатических активистов

Детали

Более 10 000 человек прошли маршем по шоссе A12 в Гаагу, игнорируя предупреждение властей не блокировать главную транспортную артерию к резиденции голландского правительства.

Полиция заявила, что задержала 2400 протестующих, в том числе несовершеннолетних. Сообщений о пострадавших нет.

Extinction Rebellion, которые организовали мероприятие, заявили, что будут продолжать проводить акции протеста, пока правительство Нидерландов не прекратит использовать государственные средства для субсидирования нефтяной и газовой промышленности.

«Море поднимается, и мы тоже», — скандировала толпа, среди которой были дети и пожилые люди.

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Напомним

Жители австрийского города Гальштат вышли с акцией против массового туризма. Они требуют ограничить количество туристов в день и запретить экскурсионные автобусы после 17:00.