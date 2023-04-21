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У небі над Україною за ніч знищили 8 з 12 ворожих "шахедів"

У небі над Україною за ніч знищили 8 з 12 ворожих "шахедів"

Київ • УНН

 • 592122 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сили ППО вночі знищили 8 з 12 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131", повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Повідомляється, що 21 квітня ворог атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними дронами-камікадзе.

Цитата

"Окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" ПС у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім "шахедів", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше Повітряні сили повідомляли, що збили десять "шахедів" на південно-східному напрямку.

На підльоті до столиці вночі було збито 8 ворожих цілей.

У Вінницькій області під час атаки ворога дронами є влучання в об'єкт інфраструктури.

Українські Національні Новини

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