У небі над Україною за ніч знищили 8 з 12 ворожих "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сили ППО вночі знищили 8 з 12 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131", повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram, пише УНН.
Повідомляється, що 21 квітня ворог атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними дронами-камікадзе.
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"Окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" ПС у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім "шахедів", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше Повітряні сили повідомляли, що збили десять "шахедів" на південно-східному напрямку.
На підльоті до столиці вночі було збито 8 ворожих цілей.
У Вінницькій області під час атаки ворога дронами є влучання в об'єкт інфраструктури.