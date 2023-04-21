В небе над Украиной за ночь уничтожили 8 из 12 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 12 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131", сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram, пишет УНН.
Сообщается, что 21 апреля враг атаковал с северного направления (Брянская область) ударными дронами-камикадзе.
Цитата
"Оккупанты применили до 12 ударных дронов "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" ВС во взаимодействии с ПВО Сухопутных войск ВС Украины уничтожено восемь "шахедов", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее Воздушные силы сообщали, что сбили десять "шахедов" на юго-восточном направлении.
На подлёте к столице ночью было сбито 8 вражеских целей.
В Винницкой области во время атаки врага дронами есть попадание в объект инфраструктуры.