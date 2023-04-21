На Вінниччині є влучання в об'єкт інфраструктури - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Вінницькій області під час атаки ворога дронами є влучання в об'єкт інфраструктури, повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"У нашому регіоні є влучання в об'єкт інфраструктури - на Вінниччині", - сказала Гуменюк.
При цьому, з її слів, більшість "шахедів", запущених окупантами за ніч, були збиті. Напрямки, з яких ведуть атаки, окупанти використовують різні, додала вона.
"Ми акцентували, що вони будуть вишукувати нову тактику, і, вочевидь, вони полювали не просто по об'єктах критичної інфраструктури, стратегічної інфраструктури, вони, вочевидь, вишукують і сили і засоби ППО, тому що більш дешевим способом, ніж ракети, вони зараз атакують, оскільки економлять ракети", - зазначила Гуменюк.
Доповнення
З настанням темного часу доби з північного напрямку рф запустила дрони. За попередньою інформацією, ворог, імовірно, використав нову партію іранських БПЛА "Shahed". На підльоті до столиці було збито 8 ворожих цілей вночі.