На підльоті до столиці було збито 8 ворожих цілей - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На підльоті до столиці було збито 8 ворожих цілей. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
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"Після 25-денного затишку, столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони.
За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА "Shahed". На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.
Дані на цей момент - без жерт та руйнувань. Інформація уточнюється", - зазначили в КМВА.
Нагадаємо
Вночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Також, у КОВА повідомляли про роботу ППО в області.