На подлете к столице было сбито 8 вражеских целей - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На подлете к столице было сбито 8 вражеских целей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
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"После 25-дневного затишья, столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага. Тактика противника осталась неизменной. С наступлением темного времени суток, с северного направления страна-террорист запустила дроны.
По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА "Shahed". На подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей.
"Данные на этот момент - без жертв и разрушений. Информация уточняется", - отметили в КГВА.
Напомним
Ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Также, в КОВА сообщали о работе ПВО в области.