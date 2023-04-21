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У Київській області працює ППО - КОВА

У Київській області працює ППО - КОВА

Київ • УНН

 • 471298 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Київській області працює ППО. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Цитата

"У Київській області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші.

У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів протиповітряної оборони", - написали в КОВА.

Доповнення

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив роботу ППО.

"ППО працює", - написав Єрмак.

В північних областях України оголошено повітряну тривогу. Актуальну карту тривог можна переглянути тут.

Нагадаємо

На Київщині є загроза атаки безпілотниками.

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