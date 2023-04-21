У Київській області працює ППО - КОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Київській області працює ППО. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Цитата
"У Київській області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші.
У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів протиповітряної оборони", - написали в КОВА.
Доповнення
Глава Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив роботу ППО.
"ППО працює", - написав Єрмак.
В північних областях України оголошено повітряну тривогу. Актуальну карту тривог можна переглянути тут.
Нагадаємо
На Київщині є загроза атаки безпілотниками.