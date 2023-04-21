В Киевской области работает ПВО - КОВА

Цитата

"В Киевской области работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину.

Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств противовоздушной обороны", - написали в КОВА.

Дополнение

Глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил работу ПВО.

"ПВО работает", - написал Ермак.

В северных областях Украины объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно просмотреть здесь.

Напомним

На Киевщине есть угроза атаки беспилотниками.