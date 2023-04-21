В Киевской области работает ПВО - КОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киевской области работает ПВО. Об этом информирует Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Цитата
"В Киевской области работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину.
Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств противовоздушной обороны", - написали в КОВА.
Дополнение
Глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил работу ПВО.
"ПВО работает", - написал Ермак.
В северных областях Украины объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно просмотреть здесь.
Напомним
На Киевщине есть угроза атаки беспилотниками.