В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры - Гуменюк

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"В нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры - в Винницкой области", - сказала Гуменюк.

При этом, по ее словам, большинство "шахедов", запущенных оккупантами за ночь, были сбиты. Направления, с которых ведут атаки, оккупанты используют разные, добавила она.

"Мы акцентировали, что они будут выискивать новую тактику, и, по всей видимости, они охотились не просто по объектам критической инфраструктуры, стратегической инфраструктуры, они, очевидно, выискивают и силы и средства ПВО, потому что более дешевым способом, чем ракеты, они сейчас атакуют, поскольку экономят ракеты", - отметила Гуменюк.

Дополнение

С наступлением темного времени суток с северного направления рф запустила дроны. По предварительной информации, враг, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА "Shahed". На подлёте к столице было сбито 8 вражеских целей ночью.