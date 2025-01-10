У небі над Україною сили ППО збили 33 із 72 ворожих БПЛА
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони збили 33 ворожих БПЛА, ще 34 безпілотники – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Армія рф атакувала Україну 72 дронами з різних напрямків, 33 з них збито силами ППО. 34 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, зафіксовано влучання у кілька областей. Про це повідомили в ПС ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Як вказали в ПС ЗСУ, у ніч на 10 січня (із 20.30 9 січня) противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях
Зафіксовано п’ять влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, поранено цивільну особу. На Київщині уражений БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок. Попередньо, обійшлось без жертв.
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34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них — полетів у напрямку рф.