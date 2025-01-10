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В небе над Украиной силы ПВО сбили 33 из 72 вражеских БПЛА

В небе над Украиной силы ПВО сбили 33 из 72 вражеских БПЛА

Киев  •  УНН

 • 9156 просмотра

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Силы противовоздушной обороны сбили 33 вражеских БПЛА, еще 34 беспилотника не достигли целей (потеряны по местоположению)

Российские войска атаковали Украину 72 дронами с различных направлений, 33 из них были сбиты силами ПВО. 34 вражеских беспилотника-имитатора были потеряны по местоположению, зафиксированы попадания в несколько областей. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Как указали в Воздушных Силах ВСУ, ночью 10 января (с 20:30 9 января) противник атаковал 72 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - россия.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях

- говорится в сообщении

Зафиксированы пять попаданий БПЛА (предприятия и хозяйственные здания) в приграничном районе на севере Черниговской области, ранен гражданский. В Киевской области БПЛА, упавший на многоэтажку, повредил здание и около двух десятков автомобилей. Предварительно, обошлось без жертв.

россияне дронами атаковали Черниговскую область и ранили женщину: показали последствия10.01.25, 08:59 • 10804 просмотра

34 вражеских беспилотника-имитатора были потеряны по местоположению (без негативных последствий), один из них полетел в направлении россии.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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