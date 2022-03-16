У небі над Черкащиною збили ворожу ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У небі над Черкащиною збили ворожу ракету, уламки зачепили лінію електропередачі. Про це повідомили у поліції області у Facebook, пише УНН.
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"У небі над Черкащиною збили ворожу ракету. Ситуація в області стабільна і контрольована. Система ППО успішно спрацьовує", - вказали у поліції.
Деталі
Як вказано, уламки пошкодили лінію електропередач та сталося загоряння трави. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області локалізували займання. Зараз енергетики активно працюють над усуненням пошкоджень.
Потерпілих серед населення немає.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Доповнення
Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.