В небе над Черкасской областью сбили вражескую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В небе над Черкасской областью сбили вражескую ракету, обломки задели линию электропередачи. Об этом сообщили в полиции области в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"В небе над Черкасской областью сбили вражескую ракету. Ситуация в области стабильная и контролируемая. Система ПВО успешно срабатывает", - указали в полиции.
Детали
Как указано, обломки повредили линию электропередач и произошло возгорание травы. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области локализовали возгорание. Сейчас энергетики активно работают над устранением повреждений.
Пострадавших среди населения нет.
По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.