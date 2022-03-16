Цитата

"В небе над Черкасской областью сбили вражескую ракету. Ситуация в области стабильная и контролируемая. Система ПВО успешно срабатывает", - указали в полиции.

Детали

Как указано, обломки повредили линию электропередач и произошло возгорание травы. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области локализовали возгорание. Сейчас энергетики активно работают над устранением повреждений.

Пострадавших среди населения нет.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.