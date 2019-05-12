У НБУ назвали лідерів росту цін серед овочів у квітні

"Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося (до 5,1% р/р). Зокрема, після зниження у березні знов підвищилися темпи зростання вартості овочів борщового набору насамперед за рахунок цін на цибулю та білокачанну капусту. Це зумовлено виникненням ажіотажного попиту через недостатню пропозицію цих продуктів в Україні та країнах-імпортерах унаслідок як слабкого врожаю минулого року, так і порівняно несприятливих погодних умов у квітні поточного року. Крім того, вищими темпами зростали ціни на молоко", - повідомили у НБУ.

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Як повідомляв УНН, інфляція на споживчому ринку у квітні 2019 року порівняно із березнем 2019 року становила 1,0%, з початку року – 3,4%.

Нагадаємо, за перші три місяці ціна на хліб в Україні в середньому підросла на майже 3,7 %, гречка здорожчала на 3,1 %, а ячна крупа - на майже 7 %.