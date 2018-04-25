У НАЗК розповіли, чому викликали Денісову
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції встановило адміністративне правопорушення у діях уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової під час голосування у Верховній Раді за її призначення. Про це на брифінгу заявив очільник відомства Олександр Мангул, передає кореспондент УНН.
За його словами, Денісова не повідомила перед голосуванням про конфлікт інтересів.
“Уповноважена особа вручила їй протокол, і вона, у свою чергу, має право надати письмові пояснення з цього приводу”, - зазначив Мангул.
При цьому, за інформацією чиновника, наразі Денісова не прийшла до НАЗК.
Як повідомляв УНН, до Національного агентства з питань запобігання корупції запрошено Людмилу Денісову, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.