В НАПК рассказали, почему вызвали Денисову
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Национальное агентство по предотвращению коррупции установило административное правонарушение в действиях уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой во время голосования в Верховной Раде за ее назначение. Об этом на брифинге заявил глава ведомства Александр Мангул, передает корреспондент УНН.
По его словам, Денисова не сообщила перед голосованием о конфликте интересов.
"Уполномоченное лицо вручило ей протокол, и она, в свою очередь, вправе предоставить письменные объяснения по этому поводу", - отметил Мангул.
При этом, по информации чиновника, на данный момент Денисова не пришла к НАПК.
Как сообщал УНН, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласили Людмилу Денисову, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.