В НАПК рассказали, почему вызвали Денисову

По его словам, Денисова не сообщила перед голосованием о конфликте интересов.

"Уполномоченное лицо вручило ей протокол, и она, в свою очередь, вправе предоставить письменные объяснения по этому поводу", - отметил Мангул.

При этом, по информации чиновника, на данный момент Денисова не пришла к НАПК.

Как сообщал УНН, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласили Людмилу Денисову, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.