НАЗК: Омбудсмен Денісова вчинила правопорушення, пов’язані із корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. До Національного агентства з питань запобігання корупції запрошено Людмилу Денісову, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.
“Для забезпечення реалізації прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності і яка має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколів, до Національного агентства з питань запобігання корупції запрошено Людмилу Денісову, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, — йдеться в повідомлені.
Так, Національне агентство встановило, що Людмила Денісова будучи народним депутатом України VIII скликання, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави, на яку поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”, 15 березня 2018 року, вчинивши дії в умовах реального конфлікту інтересів, які полягали в безпосередній участі в обговоренні та в голосуванні на пленарному засіданні 8 сесії VIII скликання Верховної Ради України щодо питання порядку денного про призначення вказаної особи на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, порушила вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлені статтею 28 Закону.
“Своїми діями Людмила Денісова вчинила правопорушення, пов’язані із корупцією, відповідальність за які передбачено частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У зв’язку з цим Людмилу Денісову запрошено прибути до Національного агентства 25 квітня 2018 року протягом дня з 09:00 до 17:00”, — додали в НАЗК.
Нагадаємо, 15 березня парламент призначив Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.