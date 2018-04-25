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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК: Омбудсмен Денисова совершивила правонарушение, связанное с коррупцией

Киев • УНН

 • 17664 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашена Людмила Денисова, Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

НАПК: Омбудсмен Денисова совершивила правонарушение, связанное с коррупцией

"Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющее право подать объяснения и замечания по содержанию протоколов, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласили Людмилу Денисову, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - говорится в сообщении.

Так, Национальное агентство установило, что Людмила Денисова будучи народным депутатом Украины VIII созыва, то есть лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, на которую распространяется действие Закона Украины "О предупреждении коррупции", 15 марта 2018 года, совершив действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании 8 сессии VIII созыва Верховной Рады Украины по вопросу повестки дня о назначении указанного лица на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона.

"Своими действиями Людмила Денисова совершила правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В связи с этим Людмилу Денисову приглашены прибыть в Национальное агентство 25 апреля 2018 в течение дня с 09:00 до 17:00 ", - добавили в НАПК.

Напомним, 15 марта парламент назначил Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

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