Рада підтримала призначення Денісової на посаду Омбудсмена (доповнено)

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Парламент призначив Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Під час рейтингового голосування Людмила Денісова набрала 273 голоси нардепів, Андрій Мамалига - 111 голосів.

Після рейтингового голосування спікер запропонував нардепам проголосувати за призначення Л.Денісової на посаду Омбудсмена. За це рішення проголосували 280 народних депутатів.

Як повідомляв УНН, раніше у четвер 15 березня Верховна Рада своїм рішенням призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.

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