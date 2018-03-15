Рада підтримала призначення Денісової на посаду Омбудсмена (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Парламент призначив Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Під час рейтингового голосування Людмила Денісова набрала 273 голоси нардепів, Андрій Мамалига - 111 голосів.
Після рейтингового голосування спікер запропонував нардепам проголосувати за призначення Л.Денісової на посаду Омбудсмена. За це рішення проголосували 280 народних депутатів.
Як повідомляв УНН, раніше у четвер 15 березня Верховна Рада своїм рішенням призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.