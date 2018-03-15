Рада поддержала назначение Денисовой на должность Омбудсмена (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Парламент назначил Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Во время рейтингового голосования Людмила Денисова набрала 273 голоса нардепов, Андрей Мамалыга - 111 голосов.
После рейтингового голосования спикер предложил нардепам проголосовать за назначение Л.Денисовой на должность Омбудсмена. За это решение проголосовали 280 народных депутатов.
Как сообщал УНН, ранее в четверг 15 марта Верховная Рада своим решением назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины.