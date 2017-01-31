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У Нацполіції заявили, що сумнівний тендер “Південної залізниці” не належить до їх компетенції

У Нацполіції заявили, що сумнівний тендер “Південної залізниці” не належить до їх компетенції

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Департамент виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів Національної поліції України не стане перевіряти сумнівний тендер “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів, повідомляє УНН.

Незважаючи на те, що до компетенції Департаменту належить розкриття та попередження правопорушень, пов’язаних з радіоактивними, хімічними, біологічними та ядерними матеріалами, в Нацполіції вважають, що небезпечні відходи “Південної залізниці” до цього кола обов’язків поліції не відноситься.

“Повідомляємо, що питання перевірок за тендерними правочинами до компетенції Департаменту виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів Національної поліції України не належить.

Основними завданнями Департаменту є розкриття та попередження правопорушень, пов’язаних з радіоактивними, хімічними, біологічними та ядерними матеріалами і за своїми шкідливими властивостями можуть створити або створюють небезпеку інтересам держави, життю здоров’ю людей, забруднюють довкілля”, - зазначили в Нацполіції.

Нагадаємо, мова йде не лише про можливі зловживання під час проведення тендеру, а про те, що в результаті цих зловживань з боку державного підприємства “Укреко-ойл” та “Південної залізниці”, небезпечні відходи останніх можуть бути не утилізовані і забруднять довкілля, створюючи небезпеку для життя та здоров’я людей. А кошти, виділені державою на їх утилізацію, незаконно привласнять.

Справа в тому, що ДП “Укреко-ойл”, претендуючи на тендер “Південної залізниці”, залучив у якості субпідрядників утилізаторів небезпечних відходів “Микит-сервіс” та “Микитртуть”, які знаходяться на окупованій території, не можуть фізично нічого утилізовувати і до того ж, спростували свою участь у вказаному тендері. Оскільки власної матеріально-технічної бази в ДП “Укреко-ойл”, що підконтрольна Мінприроди, немає, місце утилізації небезпечних відходів досі залишається невідомим.

При цьому відповідальність за вказаний тендер у Мінприроди переклали на “Південну залізницю”, а “Південна залізниця” переклала відповідальність на ДП “Укреко-ойл”, які у свою чергу не змогли пояснити свої наміри та дії.

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