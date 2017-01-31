В Нацполиции заявили, что сомнительный тендер "Южной железной дороги" не относится к их компетенции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Департамент выявления опасных материалов и экологических преступлений Национальной полиции Украины не станет проверять сомнительный тендер "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов, сообщает УНН.
Несмотря на то, что к компетенции Департамента относится раскрытие и предупреждение правонарушений, связанных с радиоактивными, химическими, биологическими и ядерными материалами, в Нацполиции считают, что опасные отходы "Южной железной дороги" в этот круг обязанностей полиции не относится.
"Сообщаем, что вопрос проверок по тендерным договорам в компетенцию Департамента выявления опасных материалов и экологических преступлений Национальной полиции Украины не входят.
Основными задачами Департамента является раскрытие и предупреждение правонарушений, связанных с радиоактивными, химическими, биологическими и ядерными материалами и за своими вредными свойствами могут создать или создают опасность интересам государства, жизни здоровью людей, загрязняют окружающую среду ", - отметили в Нацполиции.
Напомним, речь идет не только о возможных злоупотреблениях при проведении тендера, а о том, что в результате этих злоупотреблений со стороны государственного предприятия "УКРЭКО-ойл" и "Южной железной дороги", опасные отходы последних могут быть не утилизированы и загрязнят окружающую среду, создавая опасность для жизни и здоровья людей. А средства, выделенные государством на их утилизацию, незаконно присвоят.
Дело в том, что ГП "УКРЭКО-ойл", претендуя на тендер "Южной железной дороги", привлек в качестве субподрядчиков утилизаторов опасных отходов "Никит-сервис" и "Микитртуть", которые находятся на оккупированной территории и не могут физически ничего утилизировать и кроме того, опровергли свое участие в указанном тендере. Поскольку собственной материально-технической базы в ГП "УКРЭКО-ойл", подконтрольной Минприроды, нет, место утилизации опасных отходов до сих пор остается неизвестным.
При этом ответственность за указанный тендер в Минприроды перевели на "ЮЖД", а "Южная железная дорога" переложила ответственность на ГП "УКРЭКО-ойл", которые в свою очередь не смогли объяснить свои намерения и действия.